Mais de 377 mil eleitores elegem nove deputados entre 13 forças políticas em Santarém

Mais de 377 mil eleitores vão ser chamados a eleger nove deputados entre as 13 forças políticas que apresentaram candidaturas pelo círculo eleitoral de Santarém nas legislativas antecipadas de 18 de Maio. Segundo o Tribunal de Santarém, no boletim de voto estarão, por esta ordem, 13 opções de voto: Chega, Partido Popular Monárquico, Alternativa Democrática Nacional, Ergue-te, AD - Coligação PSD-CDS, Pessoas-Animais-Natureza, Bloco de Esquerda, Reagir Incluir Reciclar, Volt Portugal, Partido Socialista, Livre, Coligação Democrática Unitária e Iniciativa Liberal.

O PS, a AD e o Chega, que foram as três forças políticas que elegeram deputados nas legislativas de 2024 pelo círculo de Santarém, apresentaram novos cabeças de listas. O actual vice-presidente da Assembleia da República, Marcos Perestrelo, é o cabeça de lista do PS, com o presidente da distrital socialista de Santarém, Hugo Costa, e a deputada Mara Coelho, a ocuparem os lugares seguintes na lista. A AD (Coligação PSD-CDS) apresentou o actual ministro da Educação, Fernando Alexandre, como cabeça de lista, com os deputados João Moura e Isaura Morais a ocuparem os lugares seguintes. Por sua vez, a lista do Chega é liderada pelo deputado Pedro Correia. Inês Santos é a cabeça de lista da CDU, ao passo que o Bloco de Esquerda (BE) tem como primeiro candidato Bruno Góis. A lista da Iniciativa Liberal é encabeçada por Rodrigue Devillet Lima, enquanto a lista do Livre é liderada por Natércia Lopes. Já o Pessoas-Animais-Natureza (PAN) vai concorrer com uma lista encabeçada por Vera Matos.

O distrito de Santarém elegeu o ano passado 9 deputados para a Assembleia da República. Nas eleições de 2024, o PS obteve 27,85% dos votos, a Aliança Democrática (PSD/CDS-PP/PPM) alcançou 27,28%, e o Chega obteve 23,32% dos votos, com cada uma dessas forças elegendo três deputados.

Menos 28 mil habitantes

Composto por 21 municípios, o distrito perdeu, entre 2011 e 2021, mais de 28 mil habitantes, passando de uma população de 453.646 habitantes para 425.431, o que representa uma diminuição de 6,2%. Esta tendência de diminuição da população foi observada na maioria dos concelhos do distrito, com excepção de Benavente, que registou um aumento da população residente. Para além do envelhecimento, a desertificação e envelhecimento da população são outros dos problemas que assolam a região.