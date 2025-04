Morreu João Cravinho: um político que foi exemplo no combate à corrupção

João Cravinho, ex -ministro do Partido Socialista, morreu na passada segunda-feira 16 de Abril com 88 anos. O antigo ministro socialista foi uma das vozes mais ativas no combate à corrupção, mesmo quando encontrou resistência do próprio partido, que rejeitou a sua intenção de criminalizar o enriquecimento ilícito.

Nascido em Angola, em 1936, João Cravinho foi ministro da Indústria e Tecnologia do IV Governo Provisório, liderado por Vasco Gonçalves. No ano seguinte entrou no Partido Socialista, que representou em sete legislaturas, entre 1976 e 2005, e voltou a assumir funções governativas no XIII Governo Constitucional, chefiado por António Guterres, enquanto ministro do Equipamento, Planeamento e Administração do Território.

Ao longo do seu percurso político, foi voz ativa em defesa da transparência da vida pública e, em 2006, enquanto deputado, apresentou um pacote anti-corrupção em que propunha a criminalização do enriquecimento ilícito. A intenção foi rejeitada pela sua bancada parlamentar, numa altura em que o líder do PS e primeiro-ministro era José Sócrates.

Em 2001, João Cravinho foi testemunha no processo que julgou o então presidente da Junta Autónoma de Estradas (JAE) Garcia dos Santos por desobediência qualificada, depois de ter recusado revelar ao parlamento quem lhe disse haver situações de corrupção em empreitadas daquele organismo público tutelado pelo Governo. O caso remonta a 1998, quando Garcia dos Santos denunciou casos de corrupção na Junta Autónoma de Estrada ( JAE), estrutura que deixou no mesmo ano em ruptura com o então ministro das Obras Públicas. No ano seguinte, João Cravinho extinguiu a JAE.