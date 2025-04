Samora Correia uniu-se para apoiar jovem novilheiro da terra

Mais de centena e meia de aficionados reuniram-se no sábado, dia 12 de Abril, no Pavilhão da Associação Recreativa e Cultural Amigos de Samora (ARCAS), em Samora Correia, para ajudar João Fernandes na aquisição do seu primeiro traje de luces. Aos 16 anos, o jovem samorense, aluno na Escola de Toureio José Falcão, tem o sonho de enveredar pelo mundo da tauromaquia, já depois de ter encantado vários públicos em Portugal e Espanha.

O almoço, cujo único objectivo era angariar fundos para o traje, contou com cerca de 170 pessoas, algo que obrigou à mudança do espaço para o pavilhão da ARCAS por ser uma afluência maior do que o esperado. Não faltaram vários momentos de animação que se prolongaram pela tarde dentro. Marcaram presença um grupo de sevilhanas e vários fadistas, amadores e profissionais, que mantiveram o espírito da festa brava vivo durante todo o evento.

No final do convívio, o balanço foi bastante positivo. Graças à generosidade de todos os presentes, foi possível angariar a totalidade do valor necessário para o tão desejado fato de luces. O jovem João Fernandes dá assim mais um passo firme na concretização do seu sonho, com o apoio incondicional da sua terra natal, que mostrou estar ao seu lado neste início de percurso no mundo da tauromaquia.