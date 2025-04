ULS Médio Tejo acolheu jornadas na área da Ortopedia

O Centro de Responsabilidade Integrado de Ortopedia (CRI Orto) da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo (ULS Médio Tejo) organizou as IV Jornadas dos Centros de Responsabilidade Integrados (CRI) na área da Ortopedia, um evento científico de grande relevância nacional, que teve lugar no sábado, 12 de Abril, no Teatro Virgínia, em Torres Novas. A sessão de abertura contou com a presença do presidente do conselho de administração da ULS Médio Tejo, Casimiro Ramos, do médico Ortopedista João Varandas Fernandes, presidente da Unidade Técnica de Missão para a implementação dos CRI no SNS, entre outros responsáveis.

Os CRI são estruturas orgânicas do SNS, geridas por equipas multidisciplinares de profissionais de saúde, que têm autonomia para definir estratégias e objectivos com o propósito de levar mais e melhores cuidados de saúde às populações, potenciando a capacidade instalada preexistente nos hospitais, reduzindo, assim, as listas de espera. A criação dos CRI potencia a atracção e fixação de profissionais de saúde no SNS, ao serem contratualizados com todos os profissionais que os integram incentivos financeiros pelo desempenho dos objectivos previamente traçados. As jornadas organizadas pela ULS Médio Tejo contaram com a participação de reputados profissionais de instituições nacionais e estrangeiras de saúde. Durante o evento, foram debatidos temas atuais e fundamentais na área da Ortopedia, promovendo a troca de conhecimento e experiências entre os intervenientes. Em destaque estiveram as fracturas de fragilidade - que ocorrem frequentemente em ossos enfraquecidos dos idosos, tornando-os mais vulneráveis a lesões, mesmo em situações comuns do dia a dia.