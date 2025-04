CIMLT com luz verde do Tribunal de Contas para adquirir terminal rodoviário de Santarém

O Tribunal de Contas deu, no dia 9 de Abril, visto favorável à aquisição do terminal rodoviário de Santarém pela Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT), soube O MIRANTE. O imóvel, localizado no centro de Santarém, vai ser adquirido por 3,5 milhões de euros ao Grupo Roques, com recurso a fundos próprios e do Estado. Agora falta apenas assinar a escritura de compra e venda para formalizar o negócio.

A CIMLT já tinha decidido adquirir o edifício onde há muitos anos funciona o terminal de autocarros em Santarém, mas previa contrair um empréstimo bancário para esse fim. Essa intenção caiu, após terem sido levantadas algumas questões pelo Tribunal de Contas. O negócio teve por isso de ser objecto de nova deliberação por parte dos presidentes dos onze municípios que constituem a CIMLT e, posteriormente, submetido à apreciação da assembleia intermunicipal e ao Tribunal de Contas, que deram luz verde ao negócio.

A aquisição do edifício no centro da cidade de Santarém, actualmente usado pela Rodoviária do Tejo e que servirá de base à nova empresa intermunicipal de transportes que está na forja, deve ser suportada com fundos da associação de municípios e do Orçamento de Estado através do Programa de Incentivo ao Transporte Público Colectivo de Passageiros (Incentiva+TP). A minuta do contrato também foi alterada, devido ao falecimento do presidente do Grupo Roques, José Manuel Roque, no dia 7 de Dezembro de 2024.

Recorde-se que a CIMLT, enquanto autoridade de transporte da Lezíria do Tejo, decidiu criar uma empresa de transportes públicos rodoviários, que substituirá o serviço actualmente garantido por operadoras privadas como a Rodoviária do Tejo e a Ribatejana.