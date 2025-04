Contestado corte de caminho público em Casais Martanes

Um caminho que é considerado público pelos serviços jurídicos da Câmara de Torres Novas foi cortado por um particular que alega ser seu proprietário e a utilização impedida aos moradores da zona, mas também a carteiros, padeiros e outros profissionais que o costumavam utilizar em Casais Martanes, freguesia de Pedrógão, no concelho de Torres Novas. Descontentes com a situação entregaram na última reunião pública do executivo camarário, através do representante João Lopes, um abaixo-assinado ao município pedindo que seja encontrada uma solução para o problema.

“As pessoas estão todos os dias a ser prejudicadas”, disse João Lopes que se mudou para Casais Martanes há 40 anos e garantiu que aquele caminho, pelo menos desde esse tempo, é utilizado como serventia. O acesso, precisou, foi cortado em Janeiro deste ano. “Não sei até que ponto a câmara está disposta a resolver isto e até que ponto as pessoas vão continuar a ser castigadas”, sublinhou.

Em resposta, o presidente da Câmara de Torres Novas, Pedro Ferreira, adiantou que já estiveram no local topógrafos, um responsável pela divisão de Património e o seu chefe de gabinete para que a autarquia tenha dados mais concretos sobre aquela “situação complexa”. O caminho, prosseguiu, foi cortado mas existe uma declaração dos serviços jurídicos do município “a dizer que é caminho público e que não deveria ter sido cortado”.

Pedro Ferreira afirmou ainda que está a ser preparada uma informação que, ao que tudo indica, vai no mesmo sentido da declaração dos serviços jurídicos e que se assim for a câmara vai auxiliar a União de Freguesias de São Pedro, Lapas e Ribeira Branca para avançar com o processo, uma vez que os caminhos vicinais são da responsabilidade das juntas de freguesias.