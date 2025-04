Empreitada da Tapada do Torre no Sardoal prolongada por 120 dias

A Câmara Municipal do Sardoal aprovou por unanimidade a prorrogação do prazo para a empreitada dos blocos habitacionais da Tapada do Torre, que estava prevista terminar a 11 de Abril. A nova data estende os trabalhos por mais 120 dias, sendo esta a primeira prorrogação da obra. O presidente da câmara, Miguel Borges, salientou que o município deve salvaguardar o interesse público e o bem-estar dos moradores e que por isso não existe necessidade de recusar o pedido do empreiteiro, pois isso só iria “arrastar” ainda mais a obra. O autarca adianta que as intervenções no interior das habitações já estão praticamente concluídas e que de momento está também a ser finalizado a remoção do fibrocimento da cobertura de dois blocos.

Recorde-se que os prédios da Tapada da Torre estão a ser reabilitados através de um contrato estabelecido com o Instituto da habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU), após uma candidatura do município ao programa 1º Direito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). A empreitada incide na construção de 32 fogos habitacionais, com um investimento total previsto de 1,7 milhões de euros.