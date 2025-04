Feira da Laranja Conventual ajuda a dinamizar movimento associativo de Tomar

O Convento de Cristo, em Tomar, recebeu no domingo, 13 de Abril, a 11ª edição da Feira da Laranja Conventual, inspirada no laranjal do monumento património mundial. A iniciativa, de cariz solidário, destina-se a apoiar as instituições participantes – IPSS, colectividades e associações de pais das escolas do concelho, com a venda dos mais diversos produtos produzidos a partir da laranja. A edição deste ano contou, como é habitual, com a participação de dezenas de instituições e a presença de muitos visitantes ao longo de todo o dia. Embora com ameaça de chuva, a feira realizou-se sem percalços, num ambiente festivo e de muita animação.