Susana Pita Soares toma posse no dia 28 de Abril como presidente da direcção do Lar de Santo António da Cidade de Santarém

Lar de Santo António de Santarém com nova direcção

O Lar de Santo António da Cidade de Santarém, que acolhe crianças e adolescentes institucionalizados, vai ter nova direcção, fechando-se um ciclo de três décadas com Maria Emília Rufino na liderança da instituição. A antiga vereadora da Câmara de Santarém Susana Pita Soares, jurista e professora, vai assumir o leme de uma casa que é uma referência na cidade. A eleição ocorreu no dia 14 de Abril, em resultado da vontade da presidente cessante em deixar essas funções. A nova direcção, que toma posse a 28 de Abril, conta ainda com Ana Teresa Martins (vice-presidente), Cláudia Coutinho (secretária), Jorge Vieira (tesoureiro), Nádia Grincho (vogal) e Flávio de Sá (vogal). Nesta renovação registou-se também a entrada de João Carvalho para segundo secretário da mesa da assembleia geral, que continua liderada por António Valente.

Notícia mais desenvolvida na próxima edição semanal de O MIRANTE.