Livro alerta para impactos no território causados por megaprojectos como aeroporto e travessias sobre o Tejo

No Museu do Neo-Realismo, em Vila Franca de Xira, quatro investigadoras apresentaram um livro que cruza literatura e paisagem. A obra alerta para o impacto de decisões que moldam ou desfiguram o ambiente e a forma de vida na região atravessada pelo rio Tejo.

Investigadoras apresentaram livro que alerta para os impactos no território causados por megaprojectos como o do novo aeroporto

O avanço desordenado do urbanismo no litoral e na lezíria ribatejana e o anúncio de megaprojectos como o novo aeroporto e de novas pontes sobre o Tejo são sinais de um território em transformação acelerada e, para algumas investigadoras, em desequilíbrio crescente. Esta foi uma das questões colocadas a investigadoras à margem da apresentação do livro “Ribatejo e Estremadura – Imagens do ambiente natural e humano na literatura de ficção”, que decorreu no Museu do Neo-Realismo, em Vila Franca de Xira.