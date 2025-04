Mercado de Vila Chã de Ourique vai ser reabilitado

A Câmara Municipal do Cartaxo e a Junta de Freguesia de Vila Chã de Ourique celebraram no dia 31 de Março um contrato interadministrativo para a realização de obras de reabilitação no Mercado de Vila Chã de Ourique. A intervenção vai ser financiada pela Câmara Municipal do Cartaxo, que disponibiliza quase 50 mil euros para a execução da obra.

João Heitor, presidente da Câmara do Cartaxo, afirmou que a intervenção “devolverá ao Mercado de Vila Chã de Ourique não só a dignidade que merece enquanto espaço público, mas também as condições de trabalho que quem ali exerce a sua atividade comercial e quem ali faz as suas compras merece”.

O autarca do Cartaxo afirmou a intenção de ver as obras concluídas até ao final de 2025 e sublinhou a importância desta infraestrutura. “O Mercado de Vila Chã de Ourique promove o comércio de proximidade, dá oportunidade a pequenos produtores e empresários e também é um lugar de encontro da comunidade”, afirmou em reunião do executivo municipal. O autarca destacou também que, no âmbito do contrato anual de transferência de competências, “reforçámos em 23,1% o financiamento anual para a greguesia de Vila Chã de Ourique, face a 2021, o que se traduz num reforço financeiro de cerca de mais 20 mil euros, por ano, para esta freguesia”.