PSP dinamizou mais uma acção de sensibilização sobre violência em Santarém

O Comando Distrital de Santarém da Polícia de Segurança Pública (PSP) promoveu, no dia 16 de Abril, uma nova acção de sensibilização na Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria), dedicada ao tema “Saúde em Segurança”. A iniciativa, que teve lugar pelo segundo ano consecutivo, realizou-se em dois momentos distintos, uma sessão de manhã e outra durante a tarde. A acção formativa, inserida no plano de formação contínua da ULS Lezíria, teve como objectivos principais prevenir situações de violência no atendimento aos utentes e reforçar a autoprotecção colectiva e individual dos profissionais no seu ambiente laboral.

A formação foi conduzida por António Ferreira, agente principal da PSP do Comando Distrital de Santarém, e contou com a presença do agente Armindo Joaquim, do chefe Paulo Azevedo, e da subcomissária Joana Alves. Foi especialmente dirigida a profissionais de saúde que, pelo contacto directo com utentes ou pela prestação de cuidados ao domicílio, se encontram potencialmente mais expostos a episódios de violência.

Com acções como esta, a ULS Lezíria reforça o seu compromisso com a segurança e bem-estar dos seus profissionais, promovendo um ambiente de trabalho mais seguro, respeitador e preparado para lidar com contextos de risco.