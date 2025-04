“Radar Social” vai ao encontro das pessoas vulneráveis de Vila Franca de Xira

A Câmara de Vila Franca de Xira avançou com um projecto de sinalização de pessoas em vulnerabilidade, a que chamou “Radar Social”. O programa , anunciado na quinta-feira, 17 de Abril, visa a sinalização de pessoas, grupos ou famílias em situação de vulnerabilidade social, risco de pobreza ou exclusão.

Com o mote “Radar em ação, Mira na inclusão”, o projecto vai permitir a construção, actualização e enriquecimento do conhecimento sobre o território, georreferenciando as situações de vulnerabilidade social, os recursos, respostas e soluções para as minimizar, de modo a permitir a ativação direta da Rede Social do concelho.

