Temporal agravou mau estado da marina de Vila Franca de Xira

A marina de Vila Franca de Xira ficou muito mal tratada com a passagem da depressão Martinho, com embarcações de seis e sete toneladas presas a pequenos veios que agora apenas estão seguros com duas porcas precárias. O alerta foi deixado na última semana por vários donos de embarcações que estão atracadas naquele equipamento e que pediram ajuda à câmara para intervir na marina depois de não conseguirem ter respostas eficazes da entidade que gere o equipamento, a União Desportiva Vilafranquense (UDV).

Perante os pedidos de ajuda dos proprietários, que lamentam que o UDV não tenha verba para fazer as obras urgentes, o presidente do município, Fernando Paulo Ferreira (PS), assume que será a câmara a fazer essa intervenção mas apenas por um motivo: porque é naquela marina que está ancorado o barco varino Liberdade, propriedade municipal, que pelo seu tamanho e idade precisa de uma ancoragem específica.

“Há um conjunto de problemas antigos sobre a propriedade da marina e as dívidas do clube, um drama e uma novela muito antiga que tem a ver com outra geração de pessoas. O que quero garantir é que já pedi aos serviços para fazerem um levantamento dos estragos para intervirmos”, garantiu o autarca em reunião de câmara, respondendo a dois proprietários de embarcações que foram à sessão pedir ajuda.

O autarca diz ter ficado impressionado com os estragos que viu na marina após o temporal, que levou a que dois barcos tivessem afundado e praticamente todos tenham sofrido danos. “A sensação com que fiquei foi de desolação na sequência daquela tempestade brutal. É o que costumamos ver nos tsunamis em que ficam só destroços a flutuar”, confessou o autarca. A intervenção não deverá ser feita tão cedo, contudo, devido à falta de empresas especializadas a operar no sector. “As empresas que trabalham nesta área estão assoberbadas com trabalho e estão a acudir a muitos locais. Já pedi aos serviços da câmara para sermos nós a tomar conta deste processo e fazer um levantamento global do que é necessário para intervirmos nesta situação e garantir a ancoragem”, explicou.

Por sorte, na noite da tempestade, o varino Liberdade não estava na marina por se encontrar em manutenção fora de água. O MIRANTE tentou contactar os responsáveis do UDV sobre este assunto mas não foi possível obter uma reacção até ao fecho desta edição. “Estamos a mexer os cordéis todos que possamos mexer para assumir aqueles trabalhos. Estamos a tentar que seja o mais rapidamente possível. Também nos cais dos avieiros de Vila Franca de Xira e da Póvoa vamos fazer uma avaliação para intervir o mais rapidamente possível”, adiantou Fernando Paulo Ferreira.