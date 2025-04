Junta de Vialonga vai instalar um baloiço panorâmico na Fonte Santa

A Junta de Freguesia de Vialonga, liderada por João Tremoço (PS), pretende instalar um baloiço panorâmico na zona da Fonte Santa para ser usufruído pela comunidade. A novidade foi avançada na última assembleia de freguesia. “O terreno onde queremos implementar o baloiço, junto ao Moinho do Machado, é particular mas já falámos com o proprietário e conseguimos que eles façam os arranjos exteriores do espaço para depois nós podermos lá colocar o baloiço”, informou o autarca. A ambição é vir a proporcionar um espaço de lazer à comunidade numa zona conhecida por ter uma vista privilegiada sobre a freguesia de Vialonga.