Mais de quatro milhões para Loja do Cidadão no antigo terminal rodoviário de Ourém

O antigo terminal rodoviário na cidade de Ourém vai receber uma Loja do Cidadão, um investimento superior a quatro milhões de euros, cujo concurso público foi publicado em Diário da República. O presidente da Câmara de Ourém, Luís Albuquerque, considerou que esta é a intervenção mais necessária e mais pedida na cidade neste momento. “É um edifício que está devoluto há muitos anos, que se situa mesmo no coração da cidade, que as pessoas reconhecem - e eu também sou o primeiro a achar isso - que está com um impacto visual muito negativo”, declarou Luís Albuquerque à Lusa.

O autarca expressou dupla satisfação por haver, finalmente, condições para poder avançar com a requalificação do edifício, devolvendo-o à cidade, e, ao mesmo tempo, criar uma Loja do Cidadão. A empreitada, de 3.957.323,01 euros, tem um prazo de execução de 420 dias. “Neste momento, temos garantido um financiamento no âmbito do PRR [Plano de Recuperação e Resiliência] de cerca de 1,4 milhões de euros para a Loja do Cidadão. Temos a expectativa de que esse valor possa ser majorado, mas para já é o que temos garantido”, adiantou.

Para a futura Loja do Cidadão vão transitar serviços que estão noutros locais na sede do concelho, como as Finanças, Segurança Social e uma parte do Instituto dos Registos e Notariado, nomeadamente com as emissões dos cartões de cidadão, esclareceu. O espaço vai também ter lojas que poderão ser arrendadas, por exemplo, a outras entidades ou empresas que prestam serviços públicos, da electricidade às telecomunicações ou outras áreas. O presidente reconheceu que a zona onde se situa o antigo terminal rodoviário tem uma actividade comercial muito diminuta, mas Luís Albuquerque acredita que aquela zona da cidade vai ganhar mais vida. O autarca esclareceu que haverá um parque de estacionamento coberto, com capacidade para cerca de 60 viaturas, que “permitirá também, por cima desse estacionamento”, a criação de uma praça de lazer. O presidente da câmara disse ainda desejar que os trabalhos iniciem até Julho deste ano. Após esta empreitada, segue-se uma segunda fase, num espaço confinante, o novo terminal rodoviário, mas apenas para embarque e desembarque de pessoas e mercadorias, e não estacionamento de autocarros. Este é um investimento na ordem de um milhão de euros.