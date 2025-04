Morreu o professor Abílio Madeira Martins, uma das grandes referências do concelho de Alcanena

A morte do professor Abílio Madeira Martins, aos 96 anos, é uma grande perda para o concelho de Alcanena, sobretudo para Minde, terra onde nasceu e viveu. O professor, que recentemente deu nome à Escola Básica de Minde, é uma das grandes referências do concelho, elogiado pela sua postura e sabedoria. Na cerimónia de inauguração da requalificação da Escola Básica Professor Abílio Madeira Martins, em Minde, que decorreu a 12 de Setembro de 2023, o antigo docente não escondeu a surpresa pela distinção. “É um orgulho ver o meu nome associado a esta escola. Sinto-me agradecido por saber que alguém viu mérito nas acções que fiz em prol das crianças e jovens do concelho”, afirmou.

Nascido em Minde a 1 de Julho de 1928, o fez o Curso do Magistério Primário em Lisboa e dedicou a sua vida ao ensino, tendo leccionado em Rio Maior, Mira de Aire, Riachos e em Minde. Reformou-se em 1988. Além do ensino, a sua paixão pela terra levou-o a fundar o Jornal de Minde, em conjunto com o então Pároco Manuel Antunes Messias, em 1955.

No dia 20 de Janeiro de 2019 foi inaugurada a “Casa da Memória Professor Abílio Madeira Martins”, instalada no edifício da “Casa da Joaquininha”, com um espólio doado por si. A Casa alberga um vasto e variado espólio recolhido ao longo da vida por si e pela sua esposa, Maria Cândida Nascimento, e é um espaço dedicado às memórias da vila, à sua história e cultura.

Professor, investigador e benemérito, Abílio Madeira Martins é reconhecido e respeitado pela sua dedicação às pessoas, cultura e história locais e um homem que sempre trabalhou em prol da causa pública e do fortalecimento da identidade da comunidade.