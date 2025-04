Ruas na Guizanderia continuam num estado “miserável”

Os moradores da Guizanderia, na União de Freguesias de Carregado e Cadafais, queixam-se do mau estado do piso dos arruamentos e dos buracos nas estradas que atravessam o lugar. A degradação do alcatrão não é recente, como relembrou Emanuel Costa, residente na Rua das Camélias, que se queixou à Câmara de Alenquer há 18 anos. Em 2022 tornou a levantar o problema em reunião pública do executivo municipal, mas sem sucesso; por isso voltou a dirigir-se à autarquia, pedindo que as ruas fossem alcatroadas. “O piso das ruas na Guizanderia continua num estado miserável. Entre vizinhos queixamo-nos e tornámos a expor o problema. Sei que já houve remendos, mas passados estes anos está na mesma, ou pior. Isto vai ser resolvido ou não?”, questionou o morador. Segundo as explicações do presidente da Câmara de Alenquer, Pedro Folgado (PS), são necessários cerca de 500 mil euros para arranjar os pavimentos naquele lugar, o que obriga a contratação pública. No entanto, a autarquia não tem nada calendarizado nem se arrisca a datar as obras. “Lamentavelmente vai sair com as mesmas palavras. Não temos nada calendarizado. Tem de ser tudo fresado, temos de mudar as condutas — é uma empreitada demorada e avultada financeiramente. Já esteve no cimo da lista de prioridades da câmara, mas apareceram coisas mais urgentes, como por exemplo estradas que ficaram intransitáveis com o mau tempo”, disse o autarca.