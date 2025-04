Vila Franca de Xira avança com unidade de gestão para Loja do Cidadão de Alverca

A Assembleia Municipal de Vila Franca de Xira aprovou a criação da Unidade de Direcção Intermédia de 3º Grau de Gestão dos Espaços de Atendimento ao Cidadão. Segundo as explicações do presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira (PS), com a futura Loja do Cidadão em Alverca do Ribatejo, existe necessidade de ter um coordenador para gerir o espaço.

Foi assinado, a 21 de Novembro de 2024, o auto de consignação da obra para a primeira Loja do Cidadão do concelho de Vila Franca de Xira, que ficará instalada em Alverca, no edifício da superfície comercial Auchan. É um investimento municipal de 1,3 milhões de euros que, tudo indica, ficará pronto no final do primeiro semestre deste ano.

A Loja do Cidadão de Alverca do Ribatejo vai ter postos de atendimento da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira e do Instituto dos Registos e do Notariado, Autoridade Tributária, Instituto de Segurança Social, Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de VFX, Junta de Freguesia da União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho, Espaço do Cidadão, espaço de auto atendimento e uma cabine de videovigilância que permitirá fazer atendimento em videochamada.