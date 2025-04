Filhas de presos políticos recordam impactos da repressão da ditadura nas famílias dos opositores

O documentário “Aqueles que Ficaram (Em toda a parte todo o mundo tem)” foi exibido no dia 17 de Abril no auditório da Junta de Freguesia de Benavente, seguido de uma conversa com filhas de presos políticos. A sessão contou com a presença da realizadora Marianela Valverde e de Herculana Velez, ambas filhas de presos do regime. O filme retrata o impacto da prisão política nas famílias, sobretudo nos filhos.

Com base em 28 entrevistas, seleccionadas entre mais de 100 recolhidas, o documentário revela as marcas deixadas pela repressão e pela ausência forçada dos pais. A estreia televisiva está marcada para dia 24 de abril, às 22h55, na RTP 2, no âmbito das comemorações do 25 de Abril.