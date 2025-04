Preocupação de moradores levou Câmara de Tomar a limpar vala da antiga Fábrica de Fiação

A Câmara de Tomar procedeu, recentemente, à limpeza da vala da antiga Fábrica de Fiação. Foram removidas dezenas de árvores e troncos caídos ou nascidos no seu interior e toneladas de lamas e resíduos depositados no leito. O trabalho resultou da preocupação dos moradores da zona envolvente pela estagnação das águas, com o consequente aumento de potenciais focos de insalubridade. A situação agravava-se nos períodos de Verão, em que o mau cheiro e a proliferação de mosquitos colocavam em risco a saúde pública.

A limpeza ocorreu após o município ter obtido autorização junto da administração da massa falida da fábrica, responsável e proprietária da vala, bem como da APA – Agência Portuguesa do Ambiente. Foram substituídas algumas comportas e criado um circuito alternativo para circulação das águas do canal, devolvendo finalmente a vala à população que sempre a utilizou para fins lúdicos e recreativos.

Construído no final do séc. XVIII, o canal, com uma extensão de 1.141 metros e uma largura média de cerca de seis metros, desviava a água do Açude de Pedra para funcionamento hidráulico da antiga Fábrica de Fiação de Tomar, criada pelos industriais franceses Jácome Ratton e Timótheo Verdier. Encerrada em 1993, a fábrica entrou num rápido processo de degradação a que a vala não escapou, com o crescente assoreamento e proliferação de vegetação e arvoredo, cujas raízes têm danificado as estruturas da vala. Também as comportas de controlo de caudais, que eram periodicamente lubrificadas e conservadas, entraram em total processo de corrosão.