Projecto Tejo já tem verba afectada e há esperança que possa avançar em 2027

O projecto para aproveitamento da água do Tejo de Abrantes a Vila Franca de Xira, incluindo a zona do Oeste, com vertentes de desenvolvimento agrícola, lazer e turismo, abastecimento urbano e industrial e preocupações ambientais e de navegabilidade, teve um grande avanço com a previsão de uma verba proveniente da estratégia “Água que Une”. Os promotores do Projecto Tejo dizem que esta é a primeira vez em meio século, pelo menos, que alguém se preocupa com o rio e a necessidade de criar reservas de água.

O Projecto Tejo que partiu do contributo privado dos irmãos Manuel e Miguel Campilho, administradores da Sociedade Agrícola da Quinta da Lagoalva de Cima, em Alpiarça, a dois passos do rio, já conseguiu um grande avanço ao ser-lhe afectado mil trezentos e cinquenta milhões de euros. Este montante provém do plano “Água que Une”, que tem previsto um investimento de cinco mil milhões em cinco anos, o que leva os promotores do projecto, que inclui o agrónomo Jorge Avelar Froes, especialista em hidráulica agrícola, a acreditarem que em 2027 já deve começar a ser aplicado o investimento.

Os três dirigentes da Associação para a Promoção do Desenvolvimento Sustentável do Tejo, empenhada no seu aproveitamento hidráulico de fins múltiplos, gostariam que a primeira obra prevista no plano fosse a construção de um açude na zona de Azambuja, que terá um papel determinante no combate da subida da água salgada. Manuel Campilho, em acordo com o seu irmão Miguel Campilho, e Jorge Froes, propõem que o projecto que iniciaram e que está na ordem do dia devido às alterações climáticas e à possibilidade de ocorrência de secas severas, seja gerido pela EDIA, a empresa que tem dado provas na gestão do Alqueva, ou, por exemplo, pelas Águas de Portugal. Uma forma de evitar que o projecto fique refém dos ciclos e das crises políticas.

Os promotores realçam que esta é a primeira vez em pelo menos meio século que um Governo se interessa a sério por uma ideia estruturante para o Ribatejo, salientando que está dependente do que preconizam a produção de alimentos, a fruta do Oeste, bem como o abastecimento às populações e às empresas. Bem como, sublinham, a criação de mais-valias e desenvolvimento turístico e económico das comunidades através da existência de espelhos de água e outros melhoramentos. Destacando a importância ecológica e económica da água, Manuel Campilho lembra que na década de 1950 já se falava na necessidade de se aproveitar o potencial do rio e que nas décadas seguintes, até 1990, foram feitos estudos nesse sentido, com uma componente virada para as cheias. “Agarrámos no que havia, juntámos o Oeste e demos uma dimensão de utilização múltipla”, realça.

Os açudes e a importância da agricultura

Os promotores do projecto sublinham que este paga-se no tempo, bastando olhar para a rentabilidade do Alqueva, sobretudo na agricultura. Com uma diferença: “Aqui, no Ribatejo, sabemos regar, porque aqui sempre foi uma zona de regadio”, diz Manuel Campilho. Chamando a atenção para a necessidade de garantir alimentos às populações, realçam a importância da água para o sector agro-alimentar, que representa 5% do PIB (produto interno bruto), 12% das exportações e 8% do emprego. Se forem feitos em pouco tempo os açudes insufláveis de Azambuja e do Almourol já seria muito bom, sendo que o mais caro será fazer a rede de rega. Os açudes, salientam, estarão em baixo na altura em que os peixes têm de subir o rio.

O açude do Almourol não é o que os ambientalistas têm feito passar em termos de imagem, realça Jorge Froes, explicando que quando dizem que a infraestrutura fica à quota 20 isso não significa que tem 20 metros de altura, sendo que se fica por cinco ou seis metros, uma vez que o Tejo está à quota 14. Manuel e Miguel Campilho e Jorge Froes salientam também a importância das barragens, como a do Cabril, que origina uma das maiores reservas de água doce e a do Castelo do Bode, nos concelhos de Tomar e Abrantes, que vê terminar o contrato de concessão de produção de electricidade em 2032.