Radar Social em VFX para detectar casos de vulnerabilidade social no concelho

O projecto Radar Social, que está a ser desenvolvido pela Câmara de Vila Franca de Xira, pretende sinalizar pessoas, grupos ou famílias em situação de vulnerabilidade social, risco de pobreza ou exclusão e encaminhá-los para as respostas existentes.

Em comunicado, a autarquia refere que o projecto, com o mote “Radar em ação, Mira na inclusão”, vai permitir "a construção, actualização e enriquecimento do conhecimento sobre o território, georreferenciando as situações de vulnerabilidade social, os recursos, respostas e soluções para as minimizar, de modo a permitir a activação directa da Rede Social do concelho”.

De acordo com a nota, o projecto Radar Social representa um investimento de cerca de 315 mil euros, com apoio financeiro da União Europeia de perto de 310 mil euros, resultando da candidatura da Câmara de Vila Franca de Xira, no âmbito das respostas sociais do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), funcionando, enquanto projecto-piloto, até 31 de Março de 2026.