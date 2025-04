ULS Estuário do Tejo abre nova junta médica em Alenquer

A Unidade Local de Saúde Estuário do Tejo (ULSET) anunciou a abertura de uma segunda Junta Médica para Avaliação de Incapacidade, que passará a funcionar no Centro de Saúde de Alenquer já no início de Maio.

A nova valência junta-se à actual junta médica localizada no Centro de Saúde de Forte da Casa, no concelho de Vila Franca de Xira, representando para a ULSET um reforço da capacidade de resposta. O principal objectivo passa por facilitar o acesso da população residente em zonas mais afastadas de Vila Franca de Xira, alargando a cobertura aos cinco concelhos abrangidos por esta unidade de saúde. Com esta expansão a ULSET prevê duplicar a capacidade de atendimento. A marcação e admissões às juntas médicas continuam a ser realizadas nos diversos centros de saúde da ULSET, onde os utentes podem obter os esclarecimentos necessários. Estão igualmente disponíveis os serviços digitais e portais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) para facilitar o processo.