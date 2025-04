Asfixiou a mulher até à morte na Abrigada e foi apanhado na Chéquia

O homem de 58 anos, de nacionalidade estrangeira, suspeito de ter asfixiado a mulher até à morte e abandonado o cadáver na berma da Estrada Nacional 1 na localidade de Marés, Abrigada, no concelho de Alenquer, foi caçado pelas autoridades policiais na Chéquia. A informação foi avançada na manhã de terça-feira, 22 de Abril, pela Polícia Judiciária (PJ) em comunicado.

A captura do foragido vem colocar um ponto final na investigação da PJ sobre um crime que estava envolto em mistério. A vítima era também de nacionalidade estrangeira. A directoria de Lisboa e Vale do Tejo e a Unidade de Cooperação Internacional da PJ levaram a cabo uma operação de identificação e localização que acabou por levar à detenção na Chéquia do suspeito pelo homicídio da mulher de 46 anos. O corpo da vítima, na altura não identificado, foi encontrado por populares na berma da Estrada Nacional 1 no dia 8 de Abril. A PJ confirma que no decurso da investigação e após os resultados da autópsia revelarem que a vítima foi sufocada até à morte com recurso a força física, foi possível apurar uma relação entre a mulher e o suspeito, concluindo-se que ele se colocou em fuga rumo à Chéquia. “Situação que levou à pronta emissão de um mandado de detenção europeu pelos serviços do Ministério Público da Comarca de Lisboa Norte”, explica a PJ. Tanto a vítima como o agressor entraram em Portugal em 2024 e mantinham uma vida precária e itinerante entre localidades. As autoridades policiais portuguesas aguardam agora a extradição do suspeito para Portugal.