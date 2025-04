Construção da variante de Assacaias deve arrancar em Junho

O Governo alocou um milhão de euros para financiar em 2025 as obras de construção da, há muito ambicionada, variante das Assacaias, que vai permitir a supressão da passagem de nível na Linha do Norte nessa zona, próxima da Ribeira de Santarém. Para 2026, está previsto um montante de 1.234.750€.

“O Governo deu mais um passo para concretizarmos a empreitada de construção da variante das Assacaias.Foi autorizado pelo Ministério das Infraestruturas a divisão de verbas”, anunviou o presidente da Câmara de Santarém, João Leite (PSD) nas suas redes sociais. O autarca reuniu no dia 17 de Abri com o vice-presidente da Infraestruturas de Portugal, que, segundo João Leite, garantiu que a obra está em condições de arrancar em junho deste ano, após visto do Tribunal de Contas.

Tal como tínhamos noticiado no mês passado, no dia 11 de Março foi publicado em Diário da República o despacho conjunto dos ministérios das Infraestruturas e Habitação, Ambiente e Energia e Agricultura e Pescas que declarou de imprescindível utilidade pública a construção da variante à EN 365, para a supressão da passagem de nível da Linha do Norte em Assacaias, nos arredores de Santarém. Essa declaração permitiu ultrapassar entraves burocráticos, nomeadamente os relacionados com o abate de sobreiros. A construção da variante e a eliminação da passagem de nível estão prometidas há duas décadas e parece ter agora, finalmente, condições para sair do papel.

No despacho governamental refere-se que a empresa pública Infraestruturas de Portugal pretende construir uma variante à EN 365, no troço que liga a Ribeira de Santarém a Alcanhões, para a supressão da passagem de nível ao km 76,789, em Assacaias, da Linha do Norte, em terrenos expropriados para o efeito, tendo para o efeito solicitado autorização para proceder ao corte de 11 sobreiros adultos e 100 sobreiros jovens numa área de povoamento daquela espécie.