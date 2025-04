Presidente de Almeirim explica porque não autoriza rulotes de comes e bebes

O presidente da Câmara de Almeirim diz que até sair da câmara não autoriza a instalação de rulotes de comes e bebes em espaços públicos perto de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo. Pedro Ribeiro sublinha que é a favor da presença deste tipo de equipamentos ambulantes em iniciativas pontuais, em festas ou em períodos que não coincidam com os horários dos estabelecimentos. Mas nunca vai emitir, tal como nunca emitiu, licenças de venda ambulante para se instalarem em permanência no mesmo local em concorrência com os estabelecimentos em que muitos empresários pagam rendas.



Pedro Ribeiro esclarece a situação depois de um empresário de venda de comes e bebes, como bifanas, que está há largos meses num terreno privado na Nacional 118, já no concelho de Alpiarça, ter pedido para se instalar na zona da praça de toiros. O autarca diz que se demoraram muitos anos e muitos esforços a conquistar o que existe hoje em termos de turismo gastronómico no concelho, bem como a certificação da sopa da pedra, que têm de ser preservados.



O autarca lembra que já em tempos houve um cidadão que também pediu para se instalar junto aos campos de petanca, perto do parque da zona norte, que também não viu satisfeitas as suas intenções por existirem a poucos metros estabelecimentos de restauração. Pedro Ribeiro realça também que nesse espaço há um equipamento municipal de bar, que os interessados neste tipo de negócios podem concorrer à sua concessão.