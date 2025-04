Reposição de multibanco nos Cotovios à espera de parecer da GNR

Já há luz verde da banca para ser recolocada uma caixa multibanco no lugar onde outra foi destruída em Outubro do ano passado num assalto com recurso a explosivos no Clube Recreativo dos Cotovios (CRC) em Alhandra, concelho de Vila Franca de Xira. O que ainda falta é o parecer de segurança da Guarda Nacional Republicana (GNR), que passados seis meses continua sem ter sido pedido, confirma a GNR a O MIRANTE.

Flávio Brás, presidente do CRC, confirma a O MIRANTE que está tudo acertado para que os trabalhos de colocação da máquina possam avançar, assim venha a ser pedido o parecer da GNR para o permitir. Num primeiro momento, a Caixa Geral de Depósitos exigiu o pagamento de uma verba mensal para disponibilizar o equipamento, situação que mereceu queixas de vários autarcas. “Agora conseguimos que seja a Caixa Agrícola a instalar a máquina. O espaço vai receber algumas obras para a acomodar, só falta o parecer de segurança da GNR”, refere o dirigente.

Já o presidente da União de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz, Mário Cantiga, é mais céptico, temendo que o parecer demore demasiado tempo a chegar ou venha mesmo a ser negativo, como aconteceu com a caixa multibanco de A-dos-Loucos. “Espero que a GNR dê parecer favorável, porque é muito importante que a população dos Cotovios volte a ter uma caixa multibanco porque não há mais nenhuma nas proximidades, mais perto só em Arruda dos Vinhos ou Alhandra. Faz ali muita falta”, lamenta ao nosso jornal. O autarca diz ficar satisfeito por ver que o município está também a acompanhar o assunto e a tentar fazer da instalação do multibanco uma realidade.

No dia 7 de Outubro de 2024, recorde-se, pouco depois das seis da manhã, um grupo de três assaltantes fez explodir a caixa multibanco do CRC, tendo destruído a máquina e ao mesmo tempo provocado danos nas instalações da colectividade, que depois teve de encerrar portas durante algum tempo. Os moradores da zona relataram ter ouvido o estrondo e um deles foi mesmo à janela, tendo sido ameaçado de morte pelos assaltantes caso continuasse a espreitar. Foi a primeira vez em 15 anos que o multibanco foi assaltado. Houve quem chamasse as autoridades mas ninguém apareceu a tempo de caçar os meliantes. Até hoje apenas a junta de freguesia ajudou a colectividade a fazer as obras necessárias para reparar os estragos.