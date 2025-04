Santarém é o concelho com mais pessoas em tratamento contra o alcoolismo no distrito

No distrito de Santarém 404 utentes estiveram em tratamento para combater o consumo problemático de álcool em 2023, segundo os mais recentes dados do relatório anual que traça a situação do país em matéria de álcool e que foram divulgados no final de Fevereiro deste ano.

Consultados os dados disponibilizados pelo Instituto para os Comportamentos Aditivos e as Dependências, dos 404 utentes residentes no distrito que estiveram em tratamento nesse ano, 352 eram homens e 52 mulheres. No período em questão, 107 novos utentes iniciaram tratamento, ou seja, pessoas que procuraram apoio pela primeira vez (96 homens e 11 mulheres). O documento revela que 37 pessoas foram readmitidas, dos quais 35 homens e duas mulheres, o que indica que já tinham recorrido anteriormente a acompanhamento clínico.

A esmagadora maioria dos utentes que iniciaram tratamento em 2023 no distrito de Santarém eram do sexo masculino, o que confirma uma tendência nacional: os homens continuam a representar a grande maioria das situações de consumo problemático de álcool com necessidade de intervenção clínica.

O concelho de Santarém lidera em números absolutos, com 84 pessoas em tratamento ao longo desse ano (75 homens e 9 mulheres). Seguiram-se Abrantes, com 61 casos, e Ourém, com 24. Os concelhos de Salvaterra de Magos (22), Benavente e Almeirim (ambos com 20), e Coruche (19) também registaram valores significativos.

Em sentido oposto, há concelhos como Sardoal, Ferreira do Zêzere, Vila Nova da Barquinha ou Constância, onde se registaram menos de cinco casos, embora estes números não devam ser interpretados como ausência de problema, mas antes como possíveis reflexos de menor acesso ou procura de apoio e também menos população.

A nível nacional, o distrito de Santarém está longe dos números de Lisboa (653 utentes iniciaram tratamento), mas os dados regionais mostram que o fenómeno está presente em todo o território e exige respostas descentralizadas.