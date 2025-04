Santarém enfrenta as dores do crescimento acentuado da utilização do comboio

O Passe Verde Ferroviário fez disparar a procura do comboio como meio de transporte no concelho de Santarém, tal como aconteceu em muitos outros pontos do país. Segundo os dados divulgados pelo município, o serviço de comboio Intercidades, com origem ou destino em Santarém, teve um aumento de 87% em Janeiro de 2025 em comparação com o mesmo mês do ano anterior, registando 27.000 passageiros. Já no que toca ao serviço Regional e Inter-regional, o crescimento foi de 50%, alcançando um total de 165.000 passageiros no mês de Janeiro deste ano.

Uma realidade que agravou o trânsito automóvel - anteriormente já complicado a determinadas horas - na Estrada da Estação e acentuou a escassez de estacionamento na zona envolvente à estação ferroviária, na Ribeira de Santarém, levando o município a tomar medidas de curto prazo para mitigar esse cenário, como refere o presidente da câmara, João Leite (PSD). Em parceria com a União de Freguesias da Cidade de Santarém, vai ser criada uma nova zona de estacionamento na continuidade do parque já existente nas traseiras da estação, com cerca de meia centena de lugares. Vai também ser implementada em breve outra bolsa de estacionamento, num terreno que estava atribuído a um areeiro e que foi desafectado pela Infraestruturas de Portugal (IP). Segundo o autarca, falta só salvaguardar as questões de segurança, porque não há um muro ou vedação que separe essa zona da linha de comboio, mas o terreno já está todo terraplanado para esse fim.

Está também a ser estudada com a IP a expropriação de terrenos próximos do parque de estacionamento gratuito junto à estação para criar mais lugares, já que cerca de um terço do actual parque vai ser eliminado com a construção da passagem superior sobre a linha férrea, no âmbito da supressão da passagem de nível a nascente da estação.

Autocarro gratuito entre a cidade e a estação

Ainda no sentido de dar resposta às consequências da crescente procura pelo transporte ferroviário, a Câmara de Santarém implementou, desde 10 de Março, um serviço de transporte rodoviário gratuito que faz a ligação directa entre o Campo Infante da Câmara, no planalto da cidade, e a estação ferroviária. O serviço MobiShuttle, contratado pelo município à Rodoviária do Tejo por 20 mil euros por seis meses, serviu cerca de 400 utilizadores até final de Março, segundo informação da Câmara de Santarém.

As carreiras são distribuídas entre os três horários matinais (6h30, 7h15 e 8h10) no trajecto cidade/estação e os três horários da tarde (18h15, 19h15 e 20h15), no sentido estação/cidade, estando disponíveis de segunda a sexta-feira. Até à data, o serviço funcionou sem interrupções, sem necessidade de substituição de viaturas, avarias ou qualquer outro tipo de ocorrências, revela a autarquia.

“A decisão feliz do Governo de criar o Passe Verde trouxe como consequência positiva o aumento considerável da utilização do comboio, mas criou-nos problemas de curto prazo. Foi por isso que criámos, em parceria com a Rodoviária do Tejo, um serviço de transporte gratuito para que as pessoas em vez de levarem o seu carro até à estação estacionem no Campo Infante da Câmara. Queremos que os dados de Março sejam reforçados, temos informação que o número está a aumentar, até porque é também uma questão de hábito e de as pessoas perceberem a mais valia do serviço. Até era bom sinal se tivéssemos que contratar outro autocarro”, diz João Leite.

Para além das medidas imediatas, o presidente do município aponta também soluções a médio e longo prazo, como a ligação por funicular da zona de São Bento à estação ferroviária e a criação de um parque de estacionamento nas traseiras da Igreja de Santa Clara, no âmbito desse projecto.