Autarca de Coruche de luto pela mãe

Francisco Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Coruche, está de luto pelo falecimento da sua mãe, Maria Manuel Vicência Silvestre. A progenitora do autarca coruchense faleceu esta quarta-feira, 23 de Abril, aos 81 anos de idade.

Maria Manuela Silvestre estava em internamento hospitalar no Hospital Distrital de Santarém, unidade de saúde onde faleceu.

Natural da Fajarda, freguesia do concelho de Coruche, Maria Silvestre está a ser velada na capela da Fajarda desde a tarde de quarta-feira. As cerimónias fúnebres prosseguem quinta-feira, 24 de Abril, com missa às 11h00, seguindo o cortejo para o cemitério da Fajarda.