A Câmara de Santarém lançou novo concurso para as obras no Mouchão de Pernes, porque o primeiro não teve concorrentes. O valor foi revisto em alta, ultrapassando os 900 mil euros.

Novo concurso para obras de valorização do Mouchão de Pernes

O executivo da Câmara de Santarém aprovou a abertura de um segundo concurso público para contratação de empreitada de valorização do Mouchão de Pernes, após o primeiro procedimento nesse sentido ter ficado deserto. Para tentar atrair concorrentes, a autarquia decidiu aumentar o valor base da empreitada em cerca de 30%, para um valor a rondar os 900 mil euros, disse o presidente do município, João leite (PSD), na reunião de câmara de 21 de Abril, onde considerou esse investimento estratégico e prioritário. A obra tem assegurado financiamento da União Europeia.

No final da reunião, o presidente da Junta de Freguesia de Pernes, Raúl Violante (PS), realçou a importância dessa decisão, referindo que se trata de uma intervenção que visa repor aquilo que o Mouchão de Pernes foi noutros tempos, quando foi um espaço de fruição e de lazer equipado com uma pousada e cafetaria. A poluição no rio Alviela acabaria por afectar esse investimento num local emblemático da vila.



O autarca de Pernes referiu que esse projecto é estratégico para Pernes, somando-se a outros investimentos importantes que estão previstos para a vila nos próximos tempos, como a construção do pavilhão desportivo junto à Escola D. Manuel I, que está na fase de arranque, e de um novo campo de futebol, também nessa zona. Além disso, sublinhou Raúl Violante, foi também aprovado recentemente o acerto dos limites territoriais com as freguesias vizinhas, há muito ambicionado.