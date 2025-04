25 de Abril na Casa da Cultura em Vila Chã de Ourique

A Junta de Freguesia de Vila Chã de Ourique organiza um Mercado na Quintinha na quinta pedagógica da Casa da Cultura a propósito do 25 de Abril. O mercado abre na noite de dia 24 e conta com o espectáculo “Cantar Abril”, às 22h00, por José M. Cravide e João Mendes. No dia 25 de Abril o mercado abre de manhã com actividades para as crianças e largada de pombos pelo Grupo Columbófilo. Às 16h00 está agendado um espectáculo com Jorge Manuel. Há serviço de bar, petiscos e surpresas.