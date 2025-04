Arcena dá início à caça ao caracol com festa popular

A Casa do Povo de Arcena está a organizar a “Abertura da caça ao caracol”, agendada para os dias 10 e 11 de Maio.

A iniciativa pretende celebrar as tradições e conta com um programa vasto, com tasquinhas de comes e bebes, torneio de chinquilho e jogos tradicionais, actuação do grupo de cavaquinhos da SFRA, actuações musicais, caminhada e tarde de folclore e acordeão com vários ranchos folclóricos.