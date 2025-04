Aula de zumba no Mês do Coração em Torres Novas

A Praça dos Claras, em Torres Novas, recebe a 17 de Maio a quarta edição do evento de zumba, gratuito e aberto à população, para assinalar o Mês do Coração e a importância da prática de actividade física, promovendo ainda algumas modalidades disponíveis no Turris Estúdio das Piscinas Municipais Fernando Cunha: zumba e dança.

Este tipo de iniciativas, refere a Câmara de Torres Novas, permitem que os participantes sociabilizem, troquem experiências e adquiram novas vivências e hábitos de vida mais saudáveis. “O zumba alia o exercício e a música com movimentos de fácil aprendizagem, sendo ideal para quem deseja sair do sedentarismo”, lê-se no comunicado. Com início marcado para as 10h00 e duração prevista de aproximadamente duas horas, esta iniciativa vai ter como instrutoras Carla Cambé (Zin) e Rute Alves e como convidadas Fátima Nascimento, Rita Matos, Liliana Nobre e Bia Silva (Zin Instrutores de Tomar). Inclui ainda a participação de Guilherme Sousa e também da turma «Dance Kids» do Turris Estúdio. A inscrição é obrigatória.

A campanha Maio, Mês do Coração é desenvolvida, a nível nacional, pela Fundação Portuguesa de Cardiologia com o objectivo de consciencializar os cidadãos sobre as doenças cardiovasculares e a importância de cuidar do coração, já que estas doenças são as principais causas de morte em todo o mundo.