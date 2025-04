Azambuja celebra o 25 de Abril com actividades descentralizadas

O 51º aniversário do 25 de Abril de 1974 vai ser assinalado no concelho de Azambuja até 27 de Abril com diversas iniciativas pelas freguesias, desde actividades desportivas a homenagens e à exaltação aos antigos combatentes. A efeméride será comemorada na noite de 25 de Abril com uma sessão solene extraordinária na sede dos Bombeiros Voluntários de Alcoentre. Após a sessão realiza-se o concerto Refrões de Abril. A celebrar a liberdade, neste dia, terá também lugar a entrega de prémios do concurso literário do município, na Casa do Povo de Aveiras de Cima.