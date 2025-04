Cartaxo com contas positivas em 2024 e descida da dívida municipal

Câmara do Cartaxo desceu a dívida em 7,2% no ano passado. O executivo camarário aprovou o relatório e contas de 2024 com abstenção dos vereadores do PS.

A execução orçamental da Câmara Municipal do Cartaxo apresentou em 2024 um resultado líquido positivo de 5,8 milhões de euros, “que reflecte uma gestão financeira prudente e responsável, com contas equilibradas e que em muito contribui para a concretização de projectos futuros de forma sustentável”, referiu o presidente da autarquia, João Heitor (PSD), durante a apresentação do relatório e contas do município referentes a 2024. os documentos foram aprovados na reunião do executivo de 24 de Abril pela maioria PSD, com abstenção da bancada do PS.

No ano passado, o município conseguiu também uma redução da dívida de 3,6 milhões de euros, fixando-se agora nos 46,3 milhões, que representa uma redução de 7,2%. A taxa de execução orçamental da receita atingiu os 98%, enquanto a taxa de despesa foi de 76%. O município não apresenta pagamentos em atraso, embora o prazo médio de pagamento tenha aumentado de três para quatro dias. No que diz respeito à execução financeira, as receitas líquidas ultrapassaram os 30,8 milhões de euros, que representa um crescimento significativo face ao ano anterior.

“As melhorias obtidas nos resultados financeiros e nos serviços prestados à nossa população são claras e visíveis em todas as freguesias do nosso concelho e são fruto de investimento na comunidade e gestão pública de qualidade”, afirmou João Heitor. O presidente da câmara ressalvou ainda que, apesar dos resultados obtidos, o município continua a enfrentar desafios financeiros tendo em conta o valor global da dívida ao Fundo de Apoio Municipal e as limitações daí resultantes. Mas garante que o município está a recuperar a sua capacidade financeira, que permite continuar a investir na comunidade e no território “para uma melhor qualidade de vida de todos”.

O vereador do PS, Fernando Amorim, deixou elogios à forma clara e transparente como o executivo tem feito a apresentação de contas nos últimos anos. Em relação aos resultados obtidos, sublinhou o facto de que em oito anos de aplicação do Fundo de Apoio Municipal, ferramenta de reestruturação financeira aprovada em 2017, foi possível recuperar o que estava previsto para 12 anos. Nesse sentido, deixou o reparo da necessidade da revisão do Fundo de Apoio Municipal graças a este desvio positivo. O presidente do executivo garantiu que essa revisão seria apresentada até ao final do mês.

Fernando Amorim apontou como aspecto a abordar no próximo ano o facto de o quadro de pessoal do município estar envelhecido, já que mais de 50% dos trabalhadores têm mais de 50 anos. Apesar de reconhecer que é um sintoma que se verifica em toda a administração pública em Portugal, acredita ser uma questão de mais fácil abordagem a nível camarário e que deve ser tida em conta pelo executivo do Cartaxo.