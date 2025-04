Confusão no trânsito junto à estação de Santarém irrita automobilistas

A estrada junto à estação ferroviária de Santarém é um local pouco recomendável para os automobilistas com pouca paciência para enfrentar complicações no trânsito. Em certas horas do dia, coincidentes com partidas e chegadas de comboios, a confusão instala-se, com a área de estacionamento em frente à estação por vezes bloqueada e filas de trânsito a estenderem-se pela via. Quem vai deixar ou buscar passageiros do comboio dificilmente encontra um lugar para parar o carro sem estorvar a circulação.

Para esse cenário contribuem as limitações de estacionamento na zona, a estreiteza da estrada e uma paragem de autocarros manifestamente exígua para as dimensões de veículos de grande porte e para tanto movimento nalgumas alturas do dia. A isso juntam-se as condicionantes causadas pelo fecho frequente da passagem de nível, que agrava os congestionamentos de tráfego na estrada da estação, na Ribeira de Santarém. Na tarde de quarta-feira, 16 de Abril, pouco depois das 18h00, as buzinas voltaram a ouvir-se em sinal de protesto.

Nos últimos meses aumentou significativamente o número de passageiros do transporte ferroviário com origem ou destino em Santarém, o que se reflectiu na crescente dificuldade em encontrar estacionamento automóvel junto à estação. Município tomou medidas de curto prazo para enfrentar essa realidade e tem outros projectos em carteira.

Passe Verde fez disparar número de passageiros do comboio

O Passe Verde Ferroviário fez disparar a procura do comboio como meio de transporte no concelho de Santarém, tal como aconteceu em muitos outros pontos do país. Segundo os dados divulgados pelo município, o serviço de comboio Intercidades, com origem ou destino em Santarém, teve um aumento de 87% em Janeiro de 2025 em comparação com o mesmo mês do ano anterior, registando 27.000 passageiros. Já no que toca ao serviço Regional e Inter-regional, o crescimento foi de 50%, alcançando um total de 165.000 passageiros no mês de Janeiro deste ano.

Uma realidade que agravou o trânsito automóvel - anteriormente já complicado a determinadas horas - na Estrada da Estação e acentuou a escassez de estacionamento na zona envolvente à estação ferroviária, levando o município a tomar medidas de curto prazo para tentar mitigar esse cenário.

Em parceria com a União de Freguesias da Cidade de Santarém, vai ser criada uma nova zona de estacionamento na continuidade do parque já existente nas traseiras da estação, com cerca de meia centena de lugares. Vai também ser implementada em breve outra bolsa de estacionamento, num terreno que estava atribuído a um areeiro e que foi desafectado pela Infraestruturas de Portugal (IP).

Ainda no sentido de dar resposta às consequências da crescente procura pelo transporte ferroviário, a Câmara de Santarém implementou, desde 10 de Março, um serviço de transporte rodoviário gratuito que faz a ligação directa entre o Campo Infante da Câmara, no planalto da cidade, e a estação ferroviária. O serviço MobiShuttle, contratado pelo município à Rodoviária do Tejo por 20 mil euros por seis meses, serviu cerca de 400 utilizadores até final de Março, segundo informação da Câmara de Santarém.