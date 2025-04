Direção-geral propõe suspensão de director, chefe e sete guardas de Vale de Judeus

A Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) propôs a suspensão do director, de um chefe e de sete guardas em funções na prisão de Vale de Judeus, no concelho de Azambuja, aquando da fuga de cinco reclusos em Setembro do ano passado, revelou fonte do Ministério da Justiça. Os visados estão ainda a ser notificados da acusação e têm agora oportunidade de se defenderem, antes de a DGRSP tomar a decisão final no âmbito dos procedimentos disciplinares abertos em outubro, acrescentou a fonte, citando informações prestadas por aquele organismo.

Segundo a tutela, foram "apurados indícios fortes de violação de deveres disciplinares", que justificam a aplicação da sanção, considerada grave. Em 7 de Setembro de 2024, fugiram de Vale de Judeus, em Alcoentre, o argentino Rodolfo Lohrmann, o britânico Mark Roscaleer, o georgiano Shergili Farjiani, e os portugueses Fábio Loureiro e Fernando Ribeiro Ferreira. Os reclusos, todos já recapturados pelas autoridades, cumpriam penas entre os sete e os 25 anos de prisão, por tráfico de droga, associação criminosa, roubo, sequestro e branqueamento, entre outros crimes.