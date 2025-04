Menores em fuga desafiam GNR e só param depois de colisão perto do Campo de Tiro da Força Aérea

Fuga ao longo de mais de 30 quilómetros começou no concelho do Barreiro e terminou com um despiste na Estrada Nacional 118, junto ao Campo de Tiro da Força Aérea, na freguesia de Samora Correia.

Vários militares da GNR e dois menores sofreram ferimentos ligeiros na sequência de uma perseguição policial que teve início em Santo António da Charneca, no concelho do Barreiro, pelas 03:20 de quinta-feira, 24 de Abril.

Segundo a GNR, a viatura era conduzida por um adolescente menor de idade e transportava mais um ocupante.

O veículo desobedeceu a uma ordem de paragem dada pelos militares da GNR na Rua da Primavera, em Santo António da Charneca, colocando-se em fuga, primeiro pela auto-estrada A33 e, posteriormente, pela Estrada Nacional 118, onde colidiu com uma viatura da GNR.

Apesar do embate, os adolescentes prosseguiram a fuga até embaterem novamente noutro veículo da Guarda, junto ao Campo de Tiro, já no distrito de Santarém, onde acabaram por se despistar.

As vítimas, com ferimentos leves, foram transportadas para os hospitais do Barreiro e de Setúbal.