População do Vale de Zebrinho exige rede de esgotos prometida há mais de uma década

A população do Vale de Zebrinho entregou um abaixo-assinado na última reunião do executivo da Câmara de Abrantes, exigindo a instalação de uma rede de saneamento básico prometida há mais de uma década. O vice-presidente João Gomes garante que o processo está em andamento e que o executivo está a analisar o problema.

Na última reunião do executivo da Câmara de Abrantes, a população do Vale de Zebrinho entregou um abaixo-assinado onde exige a instalação da rede de saneamento básico na localidade. Quem interveio em nome da população foi o munícipe José Rafael Nascimento, que criticou a falta de acção do município ao longo dos anos.

José Rafael Nascimento levou à reunião camarária o descontentamento da população, afirmando que nos últimos mandatos foram feitas promessas de resolução do problema, que até agora não foram cumpridas. “O actual mandato autárquico está a terminar e nada se concretizou, à excepção de alguns estudos e negociações que já levam anos e parecem não ter fim. Mas a população paga pontualmente as taxas de saneamento, iguais às que pagam quem beneficia de rede de esgotos”, refere.