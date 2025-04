Remodelação do Santarém Hotel já começou e será feita em duas fases

O Santarém Hotel iniciou a primeira fase das suas remodelações e melhorias das áreas de Restaurante, Bar, átrio e recepção. O objectivo, segundo um comunicado de imprensa, é conferir-lhes um ambiente moderno e acolhedor. No mesmo é realçado o compromisso com a sustentabilidade que será perceptível através das peças artesanais decorativas, dos revestimentos e do mobiliário, todos de origem local, onde o bunho, a terracota e a pedra serão uma constante.

A conclusão da primeira fase está prevista para o mês de Maio, seguindo-se a remodelação das áreas de Ginásio e SPA.”No seu conjunto, estas intervenções, que primarão pela modernidade e conforto, proporcionarão, indubitavelmente, um mundo de novas experiências imersivas e regeneradoras.”, pode ler-se no documento.