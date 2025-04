Cidadão queixa-se de desleixo no cemitério de Almoster

Joel Ferreira foi surpreendido, numa ida ao cemitério de Almoster, com jarras tombadas e terra em cima das campas, situações que terão resultado da abertura de uma cova. O munícipe, residente na freguesia vizinha de Póvoa da Isenta, é dono de cinco covas no cemitério de Almoster e esta semana quando as foi visitar viu que as pedras das campas e as jarras estavam torcidas e com lama em cima, tendo reclamado na junta de freguesia. O MIRANTE contactou o presidente da Junta de Freguesia de Almoster, Pedro Costa, que explicou que a agência funerária contrata uma empresa externa à junta de freguesia e paga-lhe directamente o serviço de abrir a cova. No entanto, sendo o espaço património da junta, a situação vai ser averiguada. O autarca revela que o projecto de remodelação do cemitério de Almoster está a ser finalizado e inclui um muro todo novo, a sua ampliação e casas de banho, num investimento camarário de 300 mil euros.