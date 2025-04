Salvaterra de Magos pinta Abril com música, memória e democracia

A cerimónia solene da Assembleia Municipal de Salvaterra de Magos, que decorreu na Praça da República, foi o ponto alto das comemorações do 51.º aniversário do 25 de Abril no concelho.

As comemorações do 51.º aniversário do 25 de Abril em Salvaterra de Magos tiveram início a 18 de Abril e prolongam-se até 3 de Maio, com um programa diversificado que inclui cerimónias oficiais, momentos culturais e exposições temáticas.

Esta sexta-feira, feriado nacional, a Praça da República acolheu a Sessão Solene da Assembleia Municipal, antecedida por uma arruada, o hastear da bandeira e a interpretação do Hino Nacional, pela Banda da Associação Cultural e Musical de Salvaterra de Magos. A cerimónia contou ainda com um apontamento musical a cargo de Laura Macedo e Marcelo Silva.

Paralelamente, a população pôde apreciar uma exposição de máquinas, viaturas e equipamentos municipais, patente no Largo dos Combatentes e na Praça da República, reforçando o carácter participativo e comunitário das comemorações.

Na fachada da Biblioteca Municipal está instalada uma exposição dedicada aos “50 anos - Eleições Constituintes de 1975”, tema central das celebrações deste ano no concelho, evocando o processo democrático que se seguiu à Revolução de Abril e que culminou na aprovação da Constituição da República.