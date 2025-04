Tradição cumpriu-se em Almeirim e banda tocou à porta do presidente

A tradição foi cumprida no 25 de Abril em Almeirim e a Banda Marcial de Almeirim foi tocar à porta do presidente da câmara logo pela manhã.

A Banda Marcial de Almeirim foi tocar à porta do presidente da câmara logo pela manhã. Pedro Ribeiro registou o momento nas redes sociais, recordando que é o último ano em que, como autarca em Almeirim, terá esse privilégio.



“Desde o 25 de Abril que é tradição o Banda Marcial de Almeirim tocar à porta do Presidente de Câmara nesta data e no 1.º Dezembro sempre antes das 8h00 da manhã. Durante 12 anos este foi um privilégio que tenho tido. Aqui fica o registo de hoje, a última atuação dos meus mandatos”, publicou o autarca socialista nas redes sociais.