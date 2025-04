VFX destaca resiliência da comunidade no 25 de Abril

Vila Franca de Xira evocou os 51 anos da Revolução dos Cravos com uma sessão solene realizada na manhã desta sexta-feira, 25 de Abril, na Castanheira do Ribatejo. A assembleia municipal, responsável pela sessão, quis manter o figurino da cerimónia ao ar livre, que contou com um momento musical e também com um desfile da fanfarra dos bombeiros.

No seu discurso o presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, destacou as conquistas do município neste mandato e elogiou a resiliência dos vilafranquenses em continuarem a afirmar o seu território como um bom local para viver às portas da capital.

* Notícia desenvolvida na edição impressa de O MIRANTE