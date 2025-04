Câmara de Abrantes vende cortiça em hasta pública

Os interessados na aquisição de cortiça devem inscrever-se até às 16h00 do dia 26 de Maio no Serviço de Atendimento da Câmara Municipal de Abrantes.

A Câmara de Abrantes lançou uma hasta pública para venda de cortiça de sobreiros de que é proprietária em vários pontos do concelho. Os interessados devem inscrever-se até às 16h00 do dia 26 de Maio no Serviço de Atendimento da Câmara Municipal de Abrantes, na Praça Raimundo Soares. Para o efeito devem preencher um requerimento próprio, disponível no site do município, que pode também ser enviado por correio registado.

O acto público está agendado para dia 27 de Maio, pelas 10h30, no Estaleiro Municipal, situado na Zona Industrial de Abrantes, em Alferrarede. A autarquia informa que a adjudicação será feita a quem licitar o preço mais elevado, sendo admitidos lances mínimos de 10€ mais IVA.