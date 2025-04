Concurso para exploração de quiosque no Jardim da República em Abrantes

A Câmara de Abrantes abriu um concurso para exploração do quiosque no Jardim da República, em Abrantes. Quem estiver interessado deve entregar a proposta até às 16h00 de dia 7 de Maio, no Serviço de Atendimento da Câmara Municipal de Abrantes

A Câmara de Abrantes abriu um concurso para exploração do quiosque no Jardim da República, em Abrantes. Quem estiver interessado deve entregar a proposta até às 16h00 de dia 7 de Maio, no Serviço de Atendimento da Câmara Municipal de Abrantes, localizado na Praça Raimundo Soares, ou remetê-la por correio registado e com aviso de recepção.

O acto de abertura das propostas está marcado para 8 de Maio, pelas 10h00, no Salão Nobre do Edifício dos Paços do Concelho. A autarquia informa que o programa do concurso e o caderno de encargos podem ser consultados no site da Município de Abrantes ou na Divisão do Desenvolvimento Económico, na Praça Raimundo Soares.