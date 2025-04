Lar de Santo António de Santarém muda de direcção

Susana Pita Soares toma posse no dia 28 de Abril como presidente da direcção do Lar de Santo António da Cidade de Santarém

O Lar de Santo António da Cidade de Santarém, que acolhe crianças e adolescentes institucionalizados, vai ter nova direcção, fechando-se um ciclo de três décadas com Maria Emília Rufino na liderança da instituição. A antiga vereadora da Câmara de Santarém Susana Pita Soares, jurista e professora, vai assumir o leme de uma casa fundada em 1872 que é uma referência na cidade. A eleição ocorreu no dia 14 de Abril, em resultado da vontade da presidente cessante em deixar essas funções. A nova direcção, que toma posse a 28 de Abril, conta ainda com Ana Teresa Martins (vice-presidente), Cláudia Coutinho (secretária), Jorge Vieira (tesoureiro), Nádia Grincho (vogal) e Flávio de Sá (vogal). Neste processo de renovação registou-se também a entrada de João Carvalho para segundo secretário da mesa da assembleia geral, que continua liderada por António Valente.

Contactada por O MIRANTE, Susana Pita Soares diz que já tinha sido desafiada há algum tempo para assumir funções dirigentes na instituição, tendo decidido chegar-se à frente agora, perante a irredutibilidade de Maria Emília Rufino em prosseguir, devido ao cansaço acumulado. “É provavelmente a missão mais desafiante que enfrentei, é uma mega responsabilidade. Queremos honrar o caminho que tem sido feito. É uma casa com grande solidez e história”, diz a presidente eleita, que teve o pelouro da Acção Social na Câmara de Santarém no mandato 2013-2017.

Susana Pita Soares quer imprimir alguma inovação nas funções que vai assumir até 2027. Pretende prosseguir o caminho de sustentabilidade financeira, melhorar a qualidade dos serviços e a comunicação e aumentar o impacto social que a instituição tem desenvolvido junto de crianças e jovens no sentido de quebrar ciclos de pobreza e de violência, proporcionando-lhes condições para poderem construir um futuro digno.

O antigo lar das raparigas acolhe jovens de ambos os sexos

O Lar de Santo António tem o estatuto de Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) e a sua actividade está há mais de 150 anos ligada ao apoio à infância e juventude. Inicialmente só recebia raparigas, mas desde 2020 acolhe jovens de ambos os sexos, dos cinco aos 18 anos, a maioria proveniente de famílias problemáticas. Actualmente tem cerca de três dezenas de utentes.

O presidente da assembleia geral, António Valente, decidiu convocar eleições, apesar de ter a prerrogativa estatutária de poder designar um substituto para os dirigentes demissionários, por uma questão de transparência. “A candidatura de Susana Pita Soares foi uma bênção, pois é uma pessoa que transmite confiança e que tem experiência neste tipo de cargos”, afirma.

O dirigente sublinha o papel que a instituição tem desempenhado na educação de crianças e jovens oriundos de contextos familiares complicados. Os menores frequentam escolas do concelho, praticam o desporto que escolherem dentro da oferta disponível na cidade, são bem alimentados e bem vestidos, têm apoio no estudos e são acarinhados. “Ali só lhes falta a família biológica”, afirma António Valente, militar aposentado e também ele ex-vereador da Câmara de Santarém, referindo que o Lar de Santo António vive das verbas transferidas pela Segurança Social, de donativos de sócios, de empresas e de outras entidades, bem como das pessoas que lhe dedicam muito do seu tempo.