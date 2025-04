Mau tempo do final de Março provocou estragos de dois milhões em Vila Franca de Xira

A passagem da depressão Martinho no final de Março pelo concelho de Vila Franca de Xira provocou estragos em equipamentos e estruturas públicas a rondar os dois milhões de euros. A informação foi avançada em reunião de câmara pelo presidente do município, Fernando Paulo Ferreira.

Os dois milhões de euros foram analisados de forma preliminar, com o autarca a admitir que o valor poderá até vir a ser ultrapassado no futuro. “Foi um evento inesperado para o qual temos de dar resposta e para isso vamos já alterar os nossos documentos provisionais”, afirmou. O autarca continua a defender que o Governo deve criar uma linha de crédito para ajudar os municípios mais afectados a dar resposta às necessidades mas não vai ficar de braços cruzados à espera que a ajuda chegue e por isso o executivo já vai canalizar verbas de emergência para dar resposta às necessidades. Entre elas está, como O MIRANTE já dera nota, os estragos na marina de Vila Franca de Xira.